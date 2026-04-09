Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає тимчасові зміни на тролейбусних маршрутах через впровадження заходів з економії електроенергії.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі набув чинності з метою оптимізації курсування та забезпечення безперебійного перевезення пасажирів у ранкові та вечірні години, повідомляє Politeka.

Новий графік руху опублікували у Телеграм-каналі "Транспорт Кривого Рогу".

Тролейбус №3, який сполучає площу Кільцеву з вулицею Дніпровське шосе та обслуговується депо №2, тепер курсуватиме за оновленим розкладом.

Він враховує робочі та вихідні дні окремо. У будні перші рейси починаються о 5:00–5:30, а протягом дня інтервали курсування залежать від пасажиропотоку.

У вечірній час кількість рейсів поступово зменшується, а останні відправлення плануються орієнтовно до 23:30, щоб пасажири встигли дістатися додому без надмірних затримок.

У вихідні дні тролейбуси курсують рідше, а інтервали між рейсами можуть бути значно довшими, що варто враховувати сім’ям із дітьми та людям, які планують поїздки.

Маршрут охоплює ключові для мешканців міста локації: площу Кільцеву, станцію Рокувата, 16-ту міську лікарню, Палац культури «Центральний», 44-й квартал, мікрорайон Олександра Химченка, 95-й квартал та Дніпровське шосе.

У зворотному напрямку тролейбус проходить через вулицю Сергія Колачевського, станцію Рокувата та інші важливі транспортні вузли.

Таким чином, маршрут забезпечує пряме сполучення між житловими районами, медичними закладами, навчальними установами та центром міста.

Містян закликають уважно ознайомитися з новим розкладом, особливо тим, хто користується маршрутом №3 щодня для поїздок на роботу або навчання.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі пов’язаний з економією електроенергії.

Останні новини України:

