Дефицит овощей в Николаевской области отражает более широкий процесс сокращения предложения и неравномерного распределения товара.

Дефицит овощей в Николаевской области свидетельствует о сокращении запасов картофеля прошлого года на фоне изменений ценовой динамики и постепенного уменьшения складских остатков по стране, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что производители реализуют остатки клубня в пределах 5–11 грн за килограмм. По сравнению с прошлым годом, когда диапазон составлял 13–23 грн., это существенное снижение. Основными факторами называют избыточное предложение на старте сезона и влияние засушливых периодов, отразившихся на качестве урожая.

Параллельно на внутренний рынок поступает ранний импортный картофель. Ее ценовой уровень составляет около 90 грн за килограмм, формируя верхнюю границу сегмента и усиливая разрыв между категориями продукции.

Спрос на импортный товар пока остается умеренным, однако в случае дальнейшего истощения складских запасов возможен его постепенный рост.

Эксперты считают текущую ситуацию переходной. С сокращением остатков ожидается повышение закупочных и розничных цен, особенно в межсезонный период, когда роль импорта традиционно растет.

В этом контексте дефицит овощей Николаевской области. отражает более широкий процесс сокращения предложения и неравномерного распределения товара между региональными рынками.

Дополнительное влияние оказывают логистические расходы и разница в поставках, что формирует ценовые колебания в зависимости от области реализации.

Дальнейшая ситуация будет зависеть от темпов продаж складских остатков и поступления нового урожая, который постепенно выходит на рынок.

В ближайшие недели рынок будет оставаться чувствительным к изменениям предложения и погодным факторам.

Источник: ТСН

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