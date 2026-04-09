Подорожание яиц перед Пасхой в Днепропетровской области уже ощутимо для жителей.

В Днепропетровской области наблюдается подорожание яиц перед Пасхой, передает Politeka.

Информацию об этом обнародовал сайт Минфин .

Анализ цен свидетельствует о заметном росте стоимости куриных яиц в супермаркетах региона за последний месяц.

Яйца Наседка (С1, 10 шт)

Средняя цена упаковки Наседка сейчас составляет 87 грн. В сети Auchan она составляет 88 грн, Novus предлагает 85,99 грн. В марте среднее значение составило 85,41 грн. Индекс потребительских цен показывает повышение с 83,95 грн в начале месяца до 87 грн в апреле, то есть рост составил 3,05 грн.

Яйца Ясенсвит (С1, 10 шт)

Для Ясенсвит средняя стоимость составляет 87,23 грн. Megamarket продает упаковку по 93 грн., Auchan – 84,70 грн., Novus – 83,99 грн. В марте среднее значение было 84,21 грн., что означает повышение на 5 грн.

Яйца Ясенсвит (С1, 18 шт)

Стоимость большой упаковки достигла 154 грн. в Novus. Раньше средняя цена составляла 146,31 грн., рост за месяц – 10 грн.

Яйца Ясенсвит (С1, 30 шт)

Самые большие упаковки стоят 263,75 грн. в среднем. Megamarket предлагает 272,50 грн, Metro – 255 грн. В марте средняя цена была 256,46 грн, то есть повышение составило 12,65 грн. Индекс показывает, что спрос на праздники поддерживает стабильный уровень стоимости.

Таким образом, подорожание яиц перед Пасхой в Днепропетровской области ощутимо. Покупателям советуют заранее планировать приобретение продукта и сравнивать предложения разных сетей для экономии средств.

Эксперты отмечают, что сезонное повышение цен на яйца перед праздниками является типичным явлением и прогнозируют стабильность стоимости до конца недели.

