У Дніпропетровській області спостерігається подорожчання яєць перед Великоднем, передає Politeka.

Інформацію про це оприлюднив сайт Мінфін.

Аналіз цін свідчить про помітне зростання вартості курячих яєць у супермаркетах регіону за останній місяць.

Яйця Квочка (С1, 10 шт)

Середня ціна упаковки Квочка нині становить 87 грн. У мережі Auchan вона сягає 88 грн, Novus пропонує 85,99 грн. У березні середнє значення було 85,41 грн. Індекс споживчих цін показує підвищення з 83,95 грн на початку місяця до 87 грн у квітні, тобто зростання склало 3,05 грн.

Яйця Ясенсвіт (С1, 10 шт)

Для Ясенсвіт середня вартість становить 87,23 грн. Megamarket продає упаковку по 93 грн, Auchan – 84,70 грн, Novus – 83,99 грн. У березні середнє значення було 84,21 грн, що означає підвищення на 5 грн.

Яйця Ясенсвіт (С1, 18 шт)

Вартість великої упаковки досягла 154 грн у Novus. Раніше середня ціна складала 146,31 грн, зростання за місяць – 10 грн.

Яйця Ясенсвіт (С1, 30 шт)

Найбільші упаковки коштують 263,75 грн у середньому. Megamarket пропонує 272,50 грн, Metro – 255 грн. У березні середня ціна була 256,46 грн, тобто підвищення склало 12,65 грн. Індекс показує, що попит перед святами підтримує стабільний рівень вартості.

Таким чином, подорожчання яєць перед Великоднем в Дніпропетровській області відчутне. Покупцям радять заздалегідь планувати придбання продукту та порівнювати пропозиції різних мереж для економії коштів.

Експерти відзначають, що сезонне підвищення цін на яйця перед святами є типовим явищем, і прогнозують стабільність вартості до кінця тижня.

