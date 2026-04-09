Прогноз погоды на неделю в Киеве с 10 по 16 апреля показывает жителям как строить свои планы.

В Киеве объявили прогноз погоды на неделю в Киеве с 10 по 16 апреля, что сулит смешанные условия, передает Politeka.

Как информируют украинцев на сайте Синоптик , ожидается облачность, дожди и постепенное потепление.

В пятницу, 10 апреля, облачное небо будет держаться весь день. Утром мокрый снег сменится мелким дождем, который продержится до вечера. Температура будет колебаться от +2…+3°C ночью до +4°C днем.

Суббота, 11 апреля, будет пасмурной. Осадков не предполагают, а дневная температура поднимется до +8°C, ночная - +3…+4°C.

12 апреля с утра до вечера небо будет покрыто облаками. Днем дождь должен прекратиться до вечера. Дневная температура достигнет +8°C, ночная - +4…+5°C.

В понедельник, 13 апреля, ясное небо ожидается только утром, затем облака продержатся до вечера. Без осадков. Днем +12°C, ночная +4…+6°C.

Вторник, 14 апреля, начнется с небольшого дождя, который к середине дня прекратится. Днем будет идти дождь, вечером будет идти дождь. Температура будет колебаться от +7°C ночью до +12°C днем.

Среда, 15 апреля, будет пасмурной, без осадков. Дневная температура поднимется до +16°C, ночная - +6…+7°C.

В четверг, 16 апреля, пасмурное небо продержится весь день, осадков не ожидается. Днем температура составит +17°C, ночная +9…+10°C.

Прогноз погоды на неделю в Киеве с 10 по 16 апреля показывает, что в первые дни принесут небольшие осадки и пасмурность, а вторая половина недели порадует теплом и ясным небом. Киевские службы советуют планировать активности с учетом этих изменений и принимать во внимание колебания температуры.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.