З початку 2026 року набрало чинності підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області, повідомляє Politeka.

Зміни охоплюють централізоване водопостачання та водовідведення у всіх громадах регіону. Місцева влада пояснює коригування зростанням витрат на електроенергію, обслуговування обладнання та підвищенням оплати праці персоналу.

У Ставищенській громаді кубометр води тепер коштує 30,54 грн без ПДВ і 36,65 грн із податком. Водовідведення обійдеться у 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із ПДВ. Актуальні розцінки доступні на порталі громади та через публічні оголошення.

Контроль за дотриманням нових тарифів здійснює заступник селищного голови. Місцеве ЖКП зазначає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати підприємства та забезпечує стабільну подачу води й належне функціонування мереж.

Влада радить планувати сімейний бюджет, стежити за офіційними повідомленнями та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною підтримкою, щоб зменшити фінансове навантаження.

Експерти підкреслюють, що своєчасне планування платежів допомагає уникнути боргів і гарантує безперебійну роботу комунальних служб. Мешканців закликають уважно слідкувати за оновленнями та адаптуватися до змін тарифів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області робить контроль витрат і своєчасну оплату ключовими для стабільного функціонування домогосподарств.

Економне використання води та регулярна перевірка рахунків допоможуть зберегти кошти й уникнути непередбачених фінансових труднощів.

