Прогноз погоди на тиждень в Києві з 10 по 16 квітня показує жителям, як будувати свої плани.

У Києві оголосили прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 квітня, що обіцяє змішані умови, передає Politeka.

Як інформують українців на сайті Синоптик, очікується хмарність, дощі та поступове потепління.

У п’ятницю, 10 квітня, хмарне небо триматиметься протягом усього дня. Ранковий мокрий сніг зміниться дрібним дощем, який протримається до вечора. Температура коливатиметься від +2…+3°C вночі до +4°C вдень.

Субота, 11 квітня, буде похмурою. Опадів не передбачають, а денна температура підніметься до +8°C, нічна — +3…+4°C.

12 квітня з ранку до вечора небо залишатиметься вкрите хмарами. Дрібний дощ вдень повинен припинитися до вечора. Денна температура сягне +8°C, нічна — +4…+5°C.

У понеділок, 13 квітня, ясне небо очікується тільки вранці, потім хмари протримаються до вечора. Без опадів. Денна температура +12°C, нічна +4…+6°C.

Вівторок, 14 квітня, почнеться з невеликого дощу, який до середини дня припиниться. Протягом дня очікується хмарність, ввечері небо проясниться. Температура коливатиметься від +7°C вночі до +12°C удень.

Середа, 15 квітня, буде похмурою, без опадів. Денна температура підніметься до +16°C, нічна — +6…+7°C.

У четвер, 16 квітня, хмарне небо протримається весь день, опадів не очікується. Денна температура складе +17°C, нічна +9…+10°C.

Прогноз погоди на тиждень в Києві з 10 по 16 квітня показує, що перші дні принесуть невеликі опади та похмурість, а друга половина тижня порадує теплом і ясним небом. Київські служби радять планувати активності з урахуванням цих змін і брати до уваги коливання температури.

