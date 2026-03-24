Доплати для пенсіонерів у Київській області почали нараховувати відповідно до положень держбюджету-2026, повідомляє Politeka.

Фінансова підтримка спрямована на людей похилого віку, які потребують постійного догляду та додаткового соціального захисту.

Розмір надбавки зріс до 1038 гривень. Підвищення пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2595 гривень. У порівнянні з попереднім періодом сума зросла на понад 90 гривень.

Право на отримання коштів мають громадяни віком від 80 років, що потребують регулярного медичного нагляду і не мають працездатних родичів. Допомога доступна також тим, хто не бере участі в інших соціальних програмах і не має встановленої інвалідності.

Для оформлення виплат необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію. Після обстеження заявник отримує висновок та подає документи до Пенсійного фонду. Обов’язкові документи включають паспорт, ідентифікаційний код, медичне підтвердження потреби у догляді та довідки про відсутність інших нарахувань.

Фахівці зазначають, що доплати для пенсіонерів у Київській області допомагають частково компенсувати витрати на повсякденні потреби та підвищити рівень соціального захисту.

У відомстві радять заздалегідь уточнювати графік роботи комісій і подавати документи без затримок, щоб уникнути можливих перешкод із виплатами.

Також громадянам рекомендують стежити за оновленнями законодавства, оскільки умови отримання допомоги можуть змінюватися залежно від економічної ситуації.

Своєчасне оформлення документів дозволяє уникнути черг і забезпечити стабільне отримання фінансової підтримки для тих, хто її потребує.

Детальні відомості та контакти для подачі документів доступні на офіційному сайті Пенсійного фонду та у територіальних відділеннях Київської області.

