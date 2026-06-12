Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области касается молока в Украине и роста затрат на переработку, что сказывается на общей продовольственной ситуации, сообщает Politeka.

Отраслевые объединения объясняют тенденцию удорожания кормовой базы для скота. На себестоимость также влияют логистические затраты, энергоресурсы и горючее, формирующих финальную цену продукции на всех этапах производства.

В результате фермерские хозяйства фиксируют снижение надоев, что непосредственно сокращает объем сырья для изготовления базовых товаров. Это повышает риски перебоев в снабжении в периоды пикового потребления.

В то же время, эксперты отмечают, что полного исчезновения продукции с полок не прогнозируется. Часть объемов традиционно идет на экспорт, поэтому при уменьшении внутреннего производства возможно частичное перераспределение в пользу внутреннего рынка.

В этом контексте дефицит молочных продуктов в Кировоградской области может проявляться неравномерно в зависимости от логистических маршрутов, локальных поставщиков и структуры торговых сетей.

Аналитики рынка отмечают, что ценовая динамика пока остается относительно сдержанной, однако в ближайшей перспективе возможно постепенное удорожание, особенно для более сложных в производстве категорий.

В целом, отрасль входит в фазу адаптации, где баланс между производством, экспортными потоками и внутренним спросом будет определять доступность товаров для потребителей.

Последующая ситуация на рынке будет зависеть от стоимости кормов, энергоносителей и стабильности производственных цепей в регионе.

Источник: fakty

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