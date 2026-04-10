Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 квітня вводяться в суботу через планові роботи в мережах, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 квітня вводяться в частині населених пунктів. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Вільне з 9 до 17 години на таких вулицях:

Першотравнева — №1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 12, 14, 16, 21

Абрикосова — №57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68

Василькова — №1, 2, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10

Також повідомляється про планові роботи у селищі Василівка, що буди заплановані на 10 квітня. Вони триватимуть з 09:00 до 18:00 за адресами:

Березнева — №11/В

В межах Новоолександрівської територіальної громади також вводяться додаткові графіки відключення електрики. Вони стосуються села Дослідне та діятимуть з 09:00–18:00 години на вулицях:

Наукова — №45, 46, 48, 50, 54, 57, 62, 65, 126

пров. Дослідний — №7

Тополина — №85, 198

У зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт, які спрямовані на підвищення стабільності електропостачання обмеження діятимуть 11 квітня 2026 року в період з 09:00 до 18:00 на території села Адамівка на вулицях:

Медична — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10–18, 22, 25, 47, 14/А

Набережна — №1–209 (включно з дробовими та б/н)

Сонячна — №1, 3, 6, 9, 12, 24, 25, 27, 29, 35, 36, 40, 44, 46, 47, 55, 56, 58, 60, 76

Степова — №2–5, 7, 8, 11, 12

Центральна — №137, 177, 180, 182.

