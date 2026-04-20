Подорожание продуктов в Полтавской области наиболее ощутимо именно в мясном сегменте.

Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано в ключевых категориях потребительской корзины, передает Politeka.

Это касается рыбы, молочной продукции и мяса согласно данным мониторинга торговых сетей.

Аналитики отмечают, что общая динамика остается неравномерной и зависит от сегмента рынка, структуры поставок и издержек производителей.

Живой карп удерживает средний уровень 245,50 грн за килограмм. По сравнению с мартом показатель вырос на 3,45 грн. В течение месяца ценовые колебания были незначительны, что свидетельствует об относительной стабильности в рыбном сегменте и отсутствии резких изменений спроса.

Кефир «Крестьянский 2,5%» 950 мл в среднем стоит 70,12 грн. Разница между торговыми сетями остается ощутимой – от 58,50 до 86,50 грн, что объясняется разными закупочными условиями и политикой розничных сетей. Общая динамика показывает умеренный рост на уровне 0,78 грн в месяц, без резких скачков.

Курятина «Наша ряба» (голеница) демонстрирует наиболее выраженное изменение среди всех представленных позиций. Средняя цена составляет 151,00 грн. за килограмм, что на 49,00 грн. больше, чем в марте. Такой рост аналитики связывают с колебанием оптовых закупочных цен, затратами на производство и логистику, напрямую влияющими на конечную стоимость продукции.

Отдельно эксперты подчеркивают, что подорожание продуктов в Полтавской области наиболее ощутимо именно в мясном сегменте, где изменения происходят быстрее и оказывают большее влияние на общий уровень потребительских расходов.

В общем, ситуация на рынке демонстрирует смешанную картину: часть товаров сохраняет относительную стабильность, тогда как отдельные категории реагируют на экономические факторы более резким повышением стоимости.

