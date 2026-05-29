В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий вводят графики отключения света в Одесской области на 30 мая, пишет Politeka.net.

Жителей в Одесской области призывают заранее ознакомиться с актуальными графиками отключения света на 30 мая в субботу и учитывать возможные перебои с электроснабжением при планировании повседневных дел. Также гражданам рекомендуют заранее зарядить необходимые электроприборы, павербанки и подготовиться к временным неудобствам в период проведения технических работ.

30.05.2026 с 08:00–19:00 часа будут выключать электричество в селе Новоукраинка. Обесточение будет длиться 11 часов подряд, однако ограничения носят плановый характер и охватят следующие адреса:

Куртовська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Раздельнянского территориального общества. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Петро-Евдокиивка с 08:00–19:00 на следующих улицах:

Л.Украинкы — 10, 26, 27

Молодижна — /оп корп.6, 5

Хмельныцького Б. — 12, 15, 18

С 08:00 до 19:00 не будет электричества в селе Новый Гребенык. Свет будет исчезать только на Фермерська — 1.

В селе Капаклиеве будут выключать с 08:00 до 19:00 часов электричество в части населенного пункта. Свет будут выключать на 11 часов подряд только по адресам: Грушевского — 1.

Источник: Роздільнянська територіальна громада

