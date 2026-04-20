Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано у ключових категоріях споживчого кошика, передає Politeka.

Це стосується риби, молочної продукції та м’яса, згідно з даними моніторингу торгових мереж.

Аналітики зазначають, що загальна динаміка залишається нерівномірною та залежить від сегмента ринку, структури постачання і витрат виробників.

Живий короп утримує середній рівень 245,50 грн за кілограм. У порівнянні з березнем показник зріс на 3,45 грн. Протягом місяця цінові коливання були незначними, що свідчить про відносну стабільність у рибному сегменті та відсутність різких змін попиту.

Кефір «Селянський 2,5%» 950 мл у середньому коштує 70,12 грн. Різниця між торговими мережами залишається відчутною — від 58,50 до 86,50 грн, що пояснюється різними закупівельними умовами та політикою роздрібних мереж. Загальна динаміка показує помірне зростання на рівні 0,78 грн за місяць, без різких стрибків.

Курятина «Наша ряба» (гомілка) демонструє найбільш виражену зміну серед усіх представлених позицій. Середня ціна становить 151,00 грн за кілограм, що на 49,00 грн більше, ніж у березні. Такий ріст аналітики пов’язують із коливанням оптових закупівельних цін, витратами на виробництво та логістику, які напряму впливають на кінцеву вартість продукції.

Окремо експерти підкреслюють, що подорожчання продуктів у Полтавській області найбільш відчутне саме у м’ясному сегменті, де зміни відбуваються швидше та мають більший вплив на загальний рівень споживчих витрат.

Загалом ситуація на ринку демонструє змішану картину: частина товарів зберігає відносну стабільність, тоді як окремі категорії реагують на економічні фактори більш різким підвищенням вартості.

