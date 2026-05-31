График отключения газа на неделю с 1 по 7 июня в Хмельницкой области носит плановый характер и направлен на обновление и безопасное функционирование газораспределительной инфраструктуры региона.

График отключения газа на неделю с 1 по 7 июня в Хмельницкой области обнародован для ряда населенных пунктов Ярмолинецкого общества из-за плановой остановки газораспределительной станции ГРС Сутковцы, передает Politeka

Ограничение стартует 4 июня 2026 в 09:00 и связано с техническими работами на оборудовании. Подобные мероприятия проводятся для поддержания стабильной работы системы и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Об этом сообщает Ярмолинецкий поселковый совет .

Без газоснабжения временно останутся Ярмолинцы, а также ряд сел общины. В перечень входят Соколовка, Томашевка, Сутковцы, Лисовка, Борбухи, Новое Село, Кадиевка, Ясеновка, Слободка-Кадиевская, Правдовка, Шаровка, Шевченково и Боднаровка.

По предварительным данным, восстановление подачи ресурса может продолжаться от одного до двух суток – в зависимости от скорости выполнения ремонтных процедур и проверки системы безопасности.

Жителям советуют перекрыть краны перед газовыми приборами и заранее подготовить оборудование к временному отключению. После завершения работ доступ специалистов к домам обязателен для контрольного запуска системы.

Специалисты советуют заблаговременно проверить исправность газовых приборов и убедиться в доступе к вентилям.

