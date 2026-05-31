График отключения газа в неделю с 1 по 7 июня в Харьковской области реализуется поэтапно.

График отключения газа на неделю с 1 по 7 июня в Харьковской области обнародован Змиевским УЭГХ Харьковского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» в связи с проведением планового технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в поселке Тройчатое, передает Politeka.

Работы выполняются согласно приказу Министерства энергетики Украины №292 от 29.09.2023 года, регламентирующему порядок обслуживания газовых сетей в многоквартирных домах. В определенные даты подача газа в часть жилищного фонда будет временно прекращена в дневной период с 9:00 до 16:30.

Первый этап работ намечен на 01 июня 2026 года. Без газоснабжения останутся дома по улице Восточной: №1, 2, 3, 3/А и 5. Следующее отключение состоится 03 июня — оно охватит дома №14, 16 и 18 по улице Харьковской.

Завершающий этап предусмотрен на 08 июня, когда временно прекратят подачу газа в дома №18/А, 20, 22 и 4 также на улице Харьковской. После выполнения проверок и регламентных работ поставки будут возобновляться в штатном режиме.

В службе отмечают, что такие меры необходимы для поддержания безопасной эксплуатации газовых сетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Жителям рекомендуют заранее перекрыть краны перед газовыми приборами, проверить их исправность и обеспечить доступ работникам газовой службы в день возобновления подачи. Также советуют планировать использование бытовых приборов с учетом временных ограничений и соблюдать базовые правила безопасности при отключении и повторном запуске системы.

Источник: oleksyivskaotg

