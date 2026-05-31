Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 1 по 7 июня связаны с проведением плановых работ.

Украинцам показали дополнительные графики отключения света, действующие в Черниговской области на неделю с 1 по 7 июня, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области в неделю с 1 по 7 июня связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Такие технические меры необходимы для поддержки стабильной работы электросетей, своевременной проверки оборудования и обновления отдельных элементов системы электроснабжения.

Информацию об ограничениях предоставили в «Черниговоблэнерго». 01.06.2026 с 08:00–19:00 часов не будет электричества в городе Нижын. Обесточат дома, расположенные по адресам:

Петра Прокоповыча — 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Писочна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 4а, 9а, 19б

Празька — 3, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Прыгаражна — 5, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28

Радужна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Рыхлика — 4, 8, 10, 13

Сынякивська — 57, 77, 79, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 103а, 104, 104а, 106, 108, 110, 112, 114а, 114, 114б, 79/1, 79а, 79б/1, 79Е, 81А, 86а, 90а, 92а, 96а, 96б, 98а, 99а, 99б

Смолянчук — 3, 5, 7, 9, 11

Солодовнык — 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а, 17/1

Франка — 127, 89а, 89б, 89В, 89г, 89Е, 89Ж

Хайтовыча Майора — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 11а, 12а, 14а, 15А

Червоного Хреста — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 6а, 8а, 8б, 14а, 16а, 16б, 23а

Чернигивська — 95, 97, 99, 101, 103, 110А, 110б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122а, 124

Юности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1а, 14а

Ягидна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20

Якымченка — 5, 6, 7, 8

02.06.2026 года с 08:00–19:00 не будет электричества в городе Мена. Обесточение будет продолжаться из-за плановых работ в электросетях. Света не будет на следующих улицах:

Молодижна — 16, 18

Сонячна — 15о, 19а

пров. Щаслывый — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 1а, 21, 23

Ярослава Смецького — 2, 4

04.06.2026 с 08:00 до 19:37 часов в городе Прылукы обесточат дома. Выключать электричество по нескольким адресам:

1-й И. Бєлгородського — 6, 16, 18

И. Белгородського — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 2А

Иоасафа Белгородського — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6А, 7А, 7Б, 72, 72А, 74, 76, 78, 82

Мыколы Лысенка — 26

Родыны Горленкив — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6А, 6Б, 6В, 8Б, 17А

Фабрычна — 19

05.06.2026 с 09:00 до 18:00 в населенном пункте Остер будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Ограничения касаются следующих улиц:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбынського — 27

Левка Лукяненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Миру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежности — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98, 100, 102, 104, 106.

