Прогноз погоды на июнь Днепропетровской области подготовили синоптики на основе актуальных метеорологических данных, сообщает Politeka.

Первая декада месяца с 01.06 до 10.06 принесет комфортные и ясные дни. В период со 2 по 7 июня небо будет относительно облачным, хотя солнце будет часто появляться на небе.

Начало десятидневки может несколько помешать планам на свежем воздухе, ведь 1 и 3 числа ожидаются несильные дожди. Температура воздуха в это время будет держаться летних показателей.

Прогноз погоды на июнь в Днепропетровской области предполагает, что в дневные часы столбики термометров будут показывать от +21°C до +26°C, а в ночные часы ожидается около +12°C…+18°C.

Вторая декада месяца с 11.06 по 20.06 ознаменуется стабильным солнечным небом с переменной облачностью. Однако в этот период синоптики прогнозируют периодическую грозовую активность.

Жителям региона зонтики понадобятся только 14 июня, ведь в этот день ожидается летняя гроза со ливнем.

Все остальные дни десятидневки будут сухими и без намеков на осадки. Столбики термометров достигнут таких же высоких значений, как и в первой половине месяца.

Днем воздух прогреется до ощутимых +23°C…+26°C, а ночью минимальная температура будет колебаться в диапазоне от +17°C до +19°C.

Обнародованный специалистами прогноз погоды на июнь в Днепропетровской области в конце месяца обещает существенное потепление.

В период с 21.06 по 30.06 синоптическая ситуация в целом будет дублировать тенденции предыдущих декад, но с одним важным отличием.

Никаких осадков в конце июня не предполагается. Напротив, небо будет почти безоблачным, за исключением нескольких дней.

В последние дни месяца в дневные часы максимальная температура воздуха выйдет на уровень +26…+27°C. В ночное время воздух будет остывать до комфортных для вечерних прогулок +18°C…+19°C.

Источник: vikna.tv

