В течение следующей недели – с 1 по 7 июня 2026 года – в Волынской области будут снова действовать локальные графики отключения света.

В частности, графики отключения света в Волынской области в течение следующей недели коснутся Рожищенской городской территориальной общины.

В городе Рожище обесточения будут проходить с 1 по 5 июня с 9:00 до 17:00 для домов по улицам Котляревского, Леонида Каденюка, Луговая, Героев УПА, переулке Луговой. Дополнительно в понедельник ограничения электроснабжения будут применяться по ул. Степана Бандеры, Юридика, Тихая, Симоненко, пишет Politeka.

Также, как сообщают на официальном сайте общины со ссылкой на данные облэнерго, с 1 по 5 число с 9 до 16 часов без электроэнергии останутся жители населенных пунктов Луков (ул. Школьная, Мира, Приветная) и Мильск (Веселая, Школьная, Соборности, Кольцевая).

Также графики отключения света будут применяться в пределах Дубовского территориального общества в Волынской области. Во вторник, 2 июня, ограничения электроснабжения с 9:00 до 17:00 будут частично действовать в следующих населенных пунктах:

Бахов (Лесная, Стуса, Железнодорожная, Загородная, Дружбы, Грушевского, Зеленая, Набережная, Независимости, Приозерная, Молодежная, Полевая, Мира, Новая, Леси Украинки, Ставковая, Солнечная, Шевченко, Садовая, Окружная, пер. Лесной, массив Травы);

частично Вербка, Дубовое.

А в среду, 03.06, обесточивание произойдет только в с. Вербка.

