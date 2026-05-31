Жителям региона следует знать, где будут продолжаться графики отключения света в Винницкой области на неделю с 1 по 7 июня.

Действуют длительные графики отключения света в Винницкой области на неделю с 1 по 7 июня, которые в отдельные дни могут длиться много часов подряд, сообщает Politeka.net.

В связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях будут продолжаться графики отключения света в Винницкой области на неделю с 1 по 7 июня. Жителям региона следует знать, где будут продолжаться обесточивания, чтобы быть готовыми к ограничениям.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что 02.06.2026 года с 09:00 до 17:00 будут отключать электроэнергию. Такие ограничения будут действовать в населённом пункте Нагоряны. Обесточат такие улицы:

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Гагарина — 6, 7

Грушевського — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80

Л. Украинкы — 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16

Нагирна — 2, 3, 6, 7, 8, 11

Надднистрянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Перемогы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37Б, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89

И. Франка (пров.) — 1, 2, 3

04.06.2026 года с 09:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в населенном пункте Грушка. Обесточенными будут оставлять следующие адреса:

Жовтнева — 8, 20, 24, 26, 34, 50

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 29А, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152, 156, 158, 160, 162

05.06.2026 года продлятся с 09:00–17:00 часов в населенном пункте Бершадь. Обесточение будут в домах, которые расположены по следующим адресам:

Вячеслава Чорновола — 1–20, 23–25, 27, 29

Грыгория Сковороды — 1, 2, 4, 6–8, 8А, 10–17, 19–21, 24, 26, 27, 29, 30, 32

Мыколаенка — 1, 3, 4, 6, 9, 11, 13

Сичовых Стрильцив — 1–5

Юрия Коваленка — 6Б, 8, 10, 10/1, 12, 14, 16, 16А, 18, 18/3, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 60А, 62, 66, 68, 70, 72, 98, 103, 107А, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143

Ярослава Менюка (пров.) — 1–6, 8.

