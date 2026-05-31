В Днепропетровской области 1 июня 2026 года будут проводить плановые работы в электросетях и применят соответствующие графики отключения света.

Энергетики объявили о локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 1 июня 2026 года, сообщает Politeka.

Речь идет о временных ограничениях электроснабжения, связанных с проведением плановых профилактических работ в электросетях региона.

В частности ДТЭК предупреждает, что в городе Каменское Днепропетровской области графики отключения света 1 июня будут применять с 8:00 до 19:00 для некоторых домов по улицам Вишневая, Гоголя, Добровольцев, Центральная, Дружеская, Железнодорожная, Каштанов, Медовая, Нагорная, Новая, Полевая, Елены Пчилки, Солнечная, Степная, Тополиная, Розовая, Шевченко, Варваринская, Радужная, Удивительная, Ржаная, Липовая, Патриотическая, Семена Карнауха, Староказацкая и ряда переулков.

Тем временем на официальной странице ЧАО "ПЭЭМ"ЦЕК" в Телеграмме предупреждают о графиках отключения света на 1 июня в городе Днепр по улицам Академика Янгеля, Строителей, Независимости, проспекту Богдана Хмельницкого с 8:00 до 18:00, а также в таких населенных пунктах области:

Желтые Воды (частично улицы Вересневая, Соборная, Сергея Федорченко, пер. Медовый) – с 7:30 до 19:00;

Вольное (Дачная, Леси Украинки, Мелиоративная, Молодежная, Независимости, Садовая, Украинская, Шевченко, Школьная, Зеленая, пер. Садовый, Школьный) – с 10:00 до 17:00.

