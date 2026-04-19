Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 20 по 26 апреля продлятся только в отдельных населенных пунктах, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».
Графики отключения света в Полтавской области в неделю с 20 по 26 апреля вводятся через плановые и профилактические работы. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.
20.04.2026 будут выключать электричество через выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). В селе Забридкы с 8 до 17 часов будут продолжаться обесточивания по адресам:
- Берегова (б. 1, 2),
- Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),
- пров.Дачный (б. 4, 5, 6),
- Заижджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),
- пров.Заижджый (б. 1, 3, 10),
- Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),
- пров.Козацькый (б. 1, 2, 4, 8, 10),
- пров.Ласкавый (б. 2, 3, 5, 7),
- пров.Лисный (б. 3),
- Мыру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),
- Михайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),
- Молодижна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),
- Овксентия Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
- Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),
- Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
- Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),
- Пролетарська (б. 14),
- пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
- пров.Ричный (б. 3, 4, 6, 8, 10),
- Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),
- пров.Сонячный (б. 2, 4, 6),
- Соняшна (б. 1, 2),
- пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),
- пров.Федирцивськый (б. 1, 2, 3, 5).
Также в этот день, 20 апреля, выключат электричество с 8 до 17 часов в селе Зачепыливка на следующих улицах:
- Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),
- Заричанська (б. 1),
- Ивана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),
- Мыру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),
- Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),
- Ричкова (б. 1, 3),
- пров.Ричковый (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),
- Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13)
21.04.2026 также будут профодировать плановые и профилактические работы, которые охватят несколько населенных пунктов. В частности, с 8 до 20 часов, не будет света в селе Демыдивка по следующим адресам:
- Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;
- Садова - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;
- Украинской Перемогы - 29
Кроме этого, 21 апреля, с 8 до 20 часов исчезнет электричество в селе Радонычы. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:
- пров. Вильный — 1, 2, 3, 4;
- Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;
- Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
- Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
- Садова — 2, 3, 5, 6, 10;
- Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;
- Червонои Калыны — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.
