Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Графики отключения света в Полтавской области в неделю с 20 по 26 апреля вводятся через плановые и профилактические работы. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.

20.04.2026 будут выключать электричество через выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). В селе Забридкы с 8 до 17 часов будут продолжаться обесточивания по адресам:

Берегова (б. 1, 2),

Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Дачный (б. 4, 5, 6),

Заижджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),

пров.Заижджый (б. 1, 3, 10),

Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),

пров.Козацькый (б. 1, 2, 4, 8, 10),

пров.Ласкавый (б. 2, 3, 5, 7),

пров.Лисный (б. 3),

Мыру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),

Михайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),

Молодижна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),

Овксентия Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),

Пролетарська (б. 14),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Ричный (б. 3, 4, 6, 8, 10),

Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),

пров.Сонячный (б. 2, 4, 6),

Соняшна (б. 1, 2),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),

пров.Федирцивськый (б. 1, 2, 3, 5).

Также в этот день, 20 апреля, выключат электричество с 8 до 17 часов в селе Зачепыливка на следующих улицах:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Заричанська (б. 1),

Ивана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Мыру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),

Ричкова (б. 1, 3),

пров.Ричковый (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),

Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13)

21.04.2026 также будут профодировать плановые и профилактические работы, которые охватят несколько населенных пунктов. В частности, с 8 до 20 часов, не будет света в селе Демыдивка по следующим адресам:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;

Садова - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;

Украинской Перемогы - 29

Кроме этого, 21 апреля, с 8 до 20 часов исчезнет электричество в селе Радонычы. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

пров. Вильный — 1, 2, 3, 4;

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;

Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;

Садова — 2, 3, 5, 6, 10;

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;

Червонои Калыны — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.

