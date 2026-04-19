Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 20 по 26 апреля продлятся только в отдельных населенных пунктах, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Графики отключения света в Полтавской области в неделю с 20 по 26 апреля вводятся через плановые и профилактические работы. Жителям советуют заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои ежедневные дела.

20.04.2026 будут выключать электричество через выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). В селе Забридкы с 8 до 17 часов будут продолжаться обесточивания по адресам:

  • Берегова (б. 1, 2),
  • Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),
  • пров.Дачный (б. 4, 5, 6),
  • Заижджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),
  • пров.Заижджый (б. 1, 3, 10),
  • Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),
  • пров.Козацькый (б. 1, 2, 4, 8, 10),
  • пров.Ласкавый (б. 2, 3, 5, 7),
  • пров.Лисный (б. 3),
  • Мыру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),
  • Михайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),
  • Молодижна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),
  • Овксентия Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
  • Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),
  • Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
  • Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),
  • Пролетарська (б. 14),
  • пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
  • пров.Ричный (б. 3, 4, 6, 8, 10),
  • Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),
  • пров.Сонячный (б. 2, 4, 6),
  • Соняшна (б. 1, 2),
  • пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),
  • пров.Федирцивськый (б. 1, 2, 3, 5).

Также в этот день, 20 апреля, выключат электричество с 8 до 17 часов в селе Зачепыливка на следующих улицах:

  • Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),
  • Заричанська (б. 1),
  • Ивана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),
  • Мыру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),
  • Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),
  • Ричкова (б. 1, 3),
  • пров.Ричковый (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),
  • Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13)

21.04.2026 также будут профодировать плановые и профилактические работы, которые охватят несколько населенных пунктов. В частности, с 8 до 20 часов, не будет света в селе Демыдивка по следующим адресам:

  • Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;
  • Садова - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;
  • Украинской Перемогы - 29

Кроме этого, 21 апреля, с 8 до 20 часов исчезнет электричество в селе Радонычы. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

  • пров. Вильный — 1, 2, 3, 4;
  • Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;
  • Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
  • Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
  • Садова — 2, 3, 5, 6, 10;
  • Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;
  • Червонои Калыны — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.

