Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 20 по 26 квітня триватимуть лише в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 20 по 26 квітня вводяться через планові та профілактичні роботи. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

20.04.2026 року вимикатимуть електрику через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). В селі Забрідки з 8 до 17 години триватимуть знеструмлення за адресами:

Берегова (б. 1, 2),

Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Дачний (б. 4, 5, 6),

Заїжджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),

пров.Заїжджий (б. 1, 3, 10),

Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),

пров.Козацький (б. 1, 2, 4, 8, 10),

пров.Ласкавий (б. 2, 3, 5, 7),

пров.Лісний (б. 3),

Миру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),

Михайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),

Молодіжна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),

Пролетарська (б. 14),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Річний (б. 3, 4, 6, 8, 10),

Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),

пров.Сонячний (б. 2, 4, 6),

Соняшна (б. 1, 2),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),

пров.Федірцівський (б. 1, 2, 3, 5).

Також цього дня, 20 квітня, вимкнуть електрику з 8 до 17 години в селі Зачепилівка на наступних вулицях:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Зарічанська (б. 1),

Івана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Миру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),

Річкова (б. 1, 3),

пров.Річковий (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),

Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13)

21.04.2026 року також профодитимуть планові та профілактичні роботи, що охоплять кілька населених пунктів. Зокрема, з 8 до 20 години, не буде світла в селі Демидівка за такими адресами:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;

Української Перемоги — 29

Крім цього, 21 квітня, з 8 до 20 години зникне електрика в селі Радоничи. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

пров. Вільний — 1, 2, 3, 4;

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;

Садова — 2, 3, 5, 6, 10;

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.

