Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 20 по 26 квітня триватимуть лише в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 20 по 26 квітня вводяться через планові та профілактичні роботи. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.
20.04.2026 року вимикатимуть електрику через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). В селі Забрідки з 8 до 17 години триватимуть знеструмлення за адресами:
- Берегова (б. 1, 2),
- Весела (б. 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 11, 13, 15),
- пров.Дачний (б. 4, 5, 6),
- Заїжджа (б. 4, 6, 6а, 8, 18, 20),
- пров.Заїжджий (б. 1, 3, 10),
- Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16),
- пров.Козацький (б. 1, 2, 4, 8, 10),
- пров.Ласкавий (б. 2, 3, 5, 7),
- пров.Лісний (б. 3),
- Миру (б. 6, 7, 8, 9, 10, 15),
- Михайла Грушевського (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12/1, 14, 18, 20, 28),
- Молодіжна (б. 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 33, 38),
- Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
- Озерна (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12),
- Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
- Польова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 53),
- Пролетарська (б. 14),
- пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
- пров.Річний (б. 3, 4, 6, 8, 10),
- Садова (б. 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 а, 25, 27, 29),
- пров.Сонячний (б. 2, 4, 6),
- Соняшна (б. 1, 2),
- пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13),
- пров.Федірцівський (б. 1, 2, 3, 5).
Також цього дня, 20 квітня, вимкнуть електрику з 8 до 17 години в селі Зачепилівка на наступних вулицях:
- Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),
- Зарічанська (б. 1),
- Івана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),
- Миру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),
- Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),
- Річкова (б. 1, 3),
- пров.Річковий (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),
- Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13)
21.04.2026 року також профодитимуть планові та профілактичні роботи, що охоплять кілька населених пунктів. Зокрема, з 8 до 20 години, не буде світла в селі Демидівка за такими адресами:
- Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;
- Української Перемоги — 29
Крім цього, 21 квітня, з 8 до 20 години зникне електрика в селі Радоничи. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:
- пров. Вільний — 1, 2, 3, 4;
- Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;
- Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
- Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
- Садова — 2, 3, 5, 6, 10;
- Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;
- Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.
