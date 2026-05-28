Доплаты пенсионерам в Винницкой области рассчитывают на основе прожиточного минимума для лиц.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут превышать тысячу гривен в месяц, однако право на такую ​​финансовую поддержку имеют только граждане, отвечающие определенным требованиям, сообщает Politeka.

Речь идет о людях в возрасте от 80 лет. В Пенсионном фонде напоминают, что надбавка назначается адресно и зависит от обстоятельств заявителя.

Одним из ключевых условий остается самостоятельное проживание. Кроме того, лицо не должно иметь трудоспособных близких, которые в соответствии с законодательством обязаны обеспечивать его содержание.

Также необходимо подтвердить потребность в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья. Без такого заключения оформить дополнительное начисление невозможно.

Процедура начинается с обращения к семейному врачу. После осмотра пациента медик по необходимости направляет его на врачебно-консультативную комиссию для получения официального решения.

Обычно соответствующую справку выдают гражданам с серьезными хроническими заболеваниями, нарушениями подвижности или другими усложняющими самообслуживание ограничениями.

В то же время, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области рассчитывают на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году она составляет 2595 гривен.

Размер ежемесячной надбавки равняется 40% от указанной суммы. Таким образом получатели могут дополнительно получать 1038 гривен вместе с основным пенсионным обеспечением.

После получения медицинского подтверждения следует подать заявление в Пенсионный фонд. В пакет документов входят паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и соответствующая справка.

Отдельно граждане, переведшие трудовую книжку в электронный формат, имеют возможность отслеживать проработку обращения через личный кабинет на официальном портале без необходимости личного визита в учреждение.

