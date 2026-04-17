Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 18 квітня, в суботу, охоплять лише частину регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 18 квітня триватимуть лише в окремих населених пунктах регіону. Обмеження носять тимчасовий характер і пов’язані з проведенням профілактичних робіт на електромережах.

Губиниська селищна територіальна громада попередила про профілактичні роботи в електромережах. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00–17:00 години в таких населених пунктах:



с. Королівка вулиці:

Активна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29

Кримська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Молодіжна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 7/Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32

Пушкіна — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32/А, 37

Районна — 1, 1/А, 3, 4, 4/А, 4/Б, 5, 9, 11

Рахівнича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 25/Б, 25/В, 25/Г, 25/Д, 25/Е, 27, 28, 29, 29/А, 30, 31, 31/А, 31/Б, 31/В, 31/Г, 33, 34, 34/Б, 34/В, 35, 36, 36/А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

с-ще Губиниха адреса:

Осіння — 86

с. Вільне адреса:

Перемоги — 42/А

В межах Новоолександрівської територіальної громади також вимикатимуть електрику через профілактичні роботи. Знеструмлення охоплять село Старі Кодаки з 09:00 до 19:00 години на вулицях:

Асоціація "Оптиміст" — 72, 87

Весела — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/А, 13, 13/А, 14, 15, 16, 18/2, 18/А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, б/н

Гетьманська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30

Гірнича — 0165/з/д, 27, 32, 33, 36/з.д.0059, 45

Гоголя Миколи — 2, 2/А, 7, 7/А, 9, 10, 14, 14/А, 20, З/Д_0473

Горна — 30, 31, 39, 42, 43, 43/А, 47, 48

Горянська — 1–71, 71А, 73, 75, 8, 8/А, 9

Дніпрова — 2, 3, 4, 6/А, 9, 10, 11, 12, 14, 15/з.д.0017, 17, 19, 20, 21, 22, 0029/з/д, ЗД/1

Дорожня — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12/А, 15, 19, 37, зд 8

Зарічна — 1–54, 54/А, 57, 68, 72, 86, 87

Клубна — 1, 2, 3, 4, 9, 13, б/н

Кодацька — 1/А, 2, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10–27, 84

Коротка — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9, 11, /з.д.0057

Космічна — 1–46

Крайня — 3, 4

Кубанська — 1

Лазурна — 2/Б, 3, 4, 6, 7, 27, 12/з/д0080

Маяковського — 11

Металургів — 6, 8, 10

Миру — 1, 3

Набережна — 1–31, 31/А, з.д.0082

Нова — 2, 3, 4, 6, 7/А, 8, 9, 10–17, 16/А, 19, 23, 25, б/н

Овражна — 1, 3, 5, 8, 12, 14

Оптимістів — 5, 8, 15, 16, 23, 44, 48

Паркова — 2–46

Поштова — 1, 3, 5

Рибальська — 1/Б, 1/В, 1/Г

Річна — 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 26

Робоча — 1–13, 11/А

Сулими Івана — 1–32

Центральна — 1, 3, 4, 5, 8

Шафран — 2/А

Широка

Шкільна — 1–36

Ясна — 8.

Останні новини України:

