Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає різні варіанти від небайдужих українців, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається через платформу «Допомагай», яка об’єднує пропозиції від людей, що готові безоплатно прийняти тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

До прикладу, на проспекті Б. Хмельницького пропонується кімната в трикімнатній квартирі. У помешканні проживає жінка похилого віку, і власниця розглядає варіант поселення жінки пенсійного віку для більш комфортного співіснування.

Зазначається, що місце розраховане на одну людину, а для зв’язку вказано номер через месенджер. Подібні пропозиції часто стають єдиною можливістю швидко знайти дах над головою.

У місті Кам’янське також пропонують безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області. Доступні одразу кілька пропозицій для різних категорій людей.

В одному з випадків йдеться про кімнату для жінки з дитиною, де не потрібно сплачувати за комунальні послуги, а в квартирі вже проживає родина з дітьми.

Окремо зазначається, що є ще одна пропозиція з наданням окремої кімнати з базовими умовами проживання для жінок або людей похилого віку, які потребують термінового прихистку.

Ще один варіант даху над головою у межах регіону доступний у Кривому Розі, де пропонується двокімнатна квартира після ремонту.

У помешканні є вся необхідна побутова техніка, що дозволяє одразу заселитися без додаткових витрат на облаштування побуту.

