Продолжаются графики отключения света в Сумской области на 22 апреля, ведь будут проводить профилактические работы.

Графики отключения света в Сумской области на 22 апреля продлятся много часов подряд из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Продолжаются графики отключения света в Сумской области на 22 апреля из-за проведения профилактических и плановых работ. Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эти ограничения.

В городе Тростянець с 08:00 до 16:30 вводятся плановые графики отключения света. Они охватят дома, находящиеся на следующих улицах:

Вербыцького 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Ольгы Кобылянськои 1, 2, 3, 4, 5

Украинськых добровольцив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 76

Шевченка 27

С 09.00 до 11.00 будут выключать электричество в населенном пункте Кролевець. Ограничения будут продолжаться в домах, расположенных по следующим адресам:

ул. Цымбала 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41А, 42, 44

ул. Чорных Запорожцив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ул. Шевченка 1В, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 83, 83Z, 84, 85, 86, 86Ж, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 119А, 120, 120А, 120Б, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132

С 04:00 до 22:00 (почти весь день без света) в городе Глухив не будет электричества. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Заводська — №1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20Г, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78

Зализнычна — №1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

пров. Зализнычный — №1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8

Замиська — №1, 1Б, 3

Заозерна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Зарична — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130А

пров. Заричный — №1, 2

Затышна — №1, 2, 3, 4, 6

Зелена — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Ивана Богуна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Ивана Кочубея — №1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 29, 29Г, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Ивана Мазепы — №2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17

Игоря Билевыча — №1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11Г, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57А, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 70Г, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84А, 85, 85Б, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105.

Последние новости Украины:

