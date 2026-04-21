Триватимуть графіки відключення світла у Сумській області на 22 квітня, адже проводитимуть профілактичні роботи.

Графіки відключення світла у Сумській області на 22 квітня будуть тривати багато годин поспіль через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Триватимуть графіки відключення світла у Сумській області на 22 квітня через проведення профілактичних та планових робіт. Відключення відбуватимуться у визначені години за розкладом, тому жителям рекомендують заздалегідь врахувати ці обмеження.

В місті Тростянець 08:00 до 16:30 вводяться планові графіки відключення світла. Вони охоплять будинки, що знаходяться на таких вулицях:

Вербицького 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Ольги Кобилянської 1, 2, 3, 4, 5

Українських добровольців 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 76

Шевченка 27

З 09:00 до 11:00 вимикатимуть електрику в населеному пункті Кролевець. Обмеження триватимуть в будинках, що розташовані за наступними адресами:

вул. Цимбала 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41А, 42, 44

вул. Чорних Запорожців 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

вул. Шевченка 1В, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 83, 83Z, 84, 85, 86, 86Ж, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 119А, 120, 120А, 120Б, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132

З 04:00 до 22:00 години (майже весь день без світла) в місті Глухів не буде електрики. Обмеження будуть тривати за такими адресами:

Заводська — №1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20Г, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78

Залізнична — №1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

пров. Залізничний — №1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8

Заміська — №1, 1Б, 3

Заозерна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Зарічна — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130А

пров. Зарічний — №1, 2

Затишна — №1, 2, 3, 4, 6

Зелена — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Івана Богуна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Івана Кочубея — №1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 29, 29Г, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Івана Мазепи — №2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17

Ігоря Білевича — №1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11Г, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57А, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 70Г, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 84А, 85, 85Б, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105.

