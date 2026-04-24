Дефицит продуктов в Днепре в последние недели заметно влияет на оптовые цены на популярные овощи, в частности огурцы, демонстрирующие рост стоимости, сообщают аналитики Politeka.

По данным аналитиков, в конце текущей недели цена поднялась примерно на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Пока производители предлагают этот овощ в диапазоне 85–110 гривен за килограмм.

Эксперты объясняют повышение сокращением объемов продукции на рынке. Большинство тепличных хозяйств завершили сезон реализации, что привело к дисбалансу между спросом и предложением.

Несмотря на ограниченное количество, украинские огурцы остаются востребованнее импортных аналогов. Дефицит продуктов в Днепре особенно ощутим именно в сегменте отечественного производства, что непосредственно влияет на ценовую политику поставщиков.

Торговые сети продолжают отдавать предпочтение украинской продукции даже при более высокой стоимости. Это связано с лучшими потребительскими характеристиками, включая вкус, свежесть и внешний вид.

Спрос со стороны ритейла остается стабильно высоким, что позволяет производителям постепенно увеличивать цены без резкого сокращения продаж. Для магазинов важно сохранять качество ассортимента даже в условиях более дорогих закупок.

Специалисты отмечают, что, несмотря на рост последних недель, тепличные огурцы все еще стоят примерно на 10% дешевле, чем в этот же период прошлого года. Это означает, что для потребителей продукция остается относительно доступной.

Аналитики советуют покупателям внимательно следить за изменениями стоимости и, по возможности, планировать покупки заранее. Это поможет избежать недостатка в пиковые периоды и обеспечит стабильный доступ к качественной продукции в течение сезона.

Источник: AgroReview.

