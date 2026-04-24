Дефіцит продуктів у Дніпрі останніми тижнями помітно впливає на гуртові ціни на популярні овочі, зокрема огірки, які демонструють зростання вартості, повідомляють аналітики Politeka.

За даними аналітиків, наприкінці поточного тижня ціна піднялася приблизно на 10% порівняно з попереднім періодом. Наразі виробники пропонують цей овоч у діапазоні 85–110 гривень за кілограм.

Експерти пояснюють підвищення скороченням обсягів продукції на ринку. Більшість тепличних господарств завершили сезон реалізації, що призвело до дисбалансу між попитом і пропозицією.

Попри обмежену кількість, українські огірки залишаються більш затребуваними за імпортні аналоги. Дефіцит продуктів у Дніпрі особливо відчутний саме у сегменті вітчизняного виробництва, що безпосередньо впливає на цінову політику постачальників.

Торговельні мережі продовжують надавати перевагу українській продукції навіть за вищої вартості. Це пов’язано з кращими споживчими характеристиками, серед яких смак, свіжість і зовнішній вигляд.

Попит з боку рітейлу залишається стабільно високим, що дозволяє виробникам поступово підвищувати ціни без різкого скорочення продажів. Для магазинів важливо зберігати якість асортименту навіть за умов дорожчих закупівель.

Фахівці зазначають, що, попри зростання останніми тижнями, тепличні огірки все ще коштують приблизно на 10% дешевше, ніж у цей самий період минулого року. Це означає, що для споживачів продукція залишається відносно доступною.

Аналітики радять покупцям уважно стежити за змінами вартості та, за можливості, планувати покупки заздалегідь. Це допоможе уникнути нестачі у пікові періоди та забезпечить стабільний доступ до якісної продукції протягом сезону.

Джерело: AgroReview.

