В Днепре ввели временные изменения в работе общественного транспорта из-за ремонта трамвайного пути, поэтому новый график движения уже начал действовать.

Новый график движения транспорта в Днепре предусматривает ряд ограничений и корректировок маршрутов, которые были введены с 19 апреля в связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях, сообщает Politeka.

В первую очередь, новый график движения танспорта в Днепре затронул трамвайное сообщение, ведь курсировка трамвая №16 временно полностью приостановлена.

Также изменения коснулись популярных автобусных маршрутов, которые теперь курсируют в объезд через улицу Краснопольскую, в частности, это касается маршрутов №18, №55 и №151А.

Отдельные корректировки коснулись конечных остановок. Автобус №85 завершает маршрут возле здания на улице Черных Запорожцев, 2А рядом с отделением «Новая почта».

В то же время автобус №136А временно изменил конечную и теперь курсирует на проспект Богдана Хмельницкого, 123 вместо улицы Инженерной. Такие изменения направлены на сохранение стабильности перевозок в период ремонта.

Существенно изменилась и работа троллейбусов. Маршруты №2 и №12 объединили в одно временное направление, которое соединяет жилмассив Парус с жилым массивом Победа к переулку Добровольцев.

Часть других маршрутов сокращена. В частности, троллейбусы №7, №14, №17 и №20, а также автобус №38 теперь курсируют только по улице Князя Владимира Великого с конечной остановкой возле «Мост-Сити центр».

Изменения коснулись и других направлений, и новый график движения транспорта в Днепре предусматривает перенос конечных остановок для автобусов №23, №57А и №88 на Успенскую площадь.

Автобус №120 временно завершает маршрут по улице Владимира Мономаха рядом с конечной остановкой автобуса №121.

При этом в направлении жилмассива Победа он едет через проспект Дмитрия Яворницкого, улицу Воскресенскую и Сичеславскую Набережную.

Автобус №121 также курсирует по измененному маршруту через улицу Юлиуша Словацкого и дальше возвращается на привычный путь.

Отдельное внимание было уделено трамвайному сообщению. Курсирование трамвая №1, курсировавшего от Железнодорожного вокзала до Университета науки и технологий, временно приостановили.

Введен маршрут №1-К, который обеспечивает сообщение между Железнодорожным вокзалом и улицей Центральной. Также изменен маршрут трамвая №7, который теперь идет от площади Старомостовой через площадь Вокзальную.

