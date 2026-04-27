Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області розглядається як елемент загальнонаціональної трансформації енергетичного сектору.

Питання Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області у 2026 році залишається відкритим і обговорюється в межах державної енергетичної політики, повідомляє Politeka.

У квітні переважна частина побутових клієнтів «Нафтогазу» — близько 98% домогосподарств — продовжує оплачувати газ за чинною фіксованою ставкою 7,96 грн за кубометр. Діючий тарифний пакет «Фіксований» передбачено до 30 квітня, однак офіційних рішень щодо його продовження наразі не оприлюднено.

За урядовими сигналами, у короткостроковому періоді нинішню вартість можуть зберегти без змін. Водночас у середньостроковій перспективі перегляд цінової моделі не виключається, з огляду на економічні чинники та рекомендації міжнародних партнерів.

Фахівці зазначають, що Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області розглядається як елемент загальнонаціональної трансформації енергетичного сектору, де ключовим залишається баланс між ринковими механізмами та платоспроможністю населення.

Профільні структури вже здійснюють моделювання можливих сценаріїв. Основна увага приділяється запобіганню різкому зростанню боргового навантаження серед споживачів. Експерти попереджають: стрімке коригування вартості може вплинути на рівень оплат і стабільність постачання.

У Кабінеті міністрів підкреслюють, що підтримка доступної ціни на енергоресурси залишається важливим соціальним пріоритетом. Водночас визнається: після завершення дії тимчасових механізмів стримування утримувати нинішні показники буде складніше.

Отже, остаточне рішення щодо тарифної політики ще не ухвалене. Подальший розвиток ситуації залежатиме від економічних розрахунків і загальної стратегії енергетичного сектору України.

