Работа для пенсионеров в Киеве охватывает несколько ключевых отраслей, что позволяет выбирать стабильные варианты занятости с разным уровнем нагрузки и дохода.

Работа для пенсионеров в Киеве остается востребованной в столице, где работодатели продолжают открывать вакансии с официальным оформлением и адаптированными условиями труда, сообщает Politeka.

В Киеве рынок занятости для людей постарше охватывает финансовые, торговые и логистические направления. Такая структура позволяет подбирать подходящие позиции в соответствии с опытом, навыками и физическими возможностями без жестких требований.

В бухгалтерском секторе компания АТМА, ООО ищет специалиста по первичной документации на складском объекте. Обязанности включают учет накладных, проверку остатков, внесение информации в системы и подготовку сопроводительных бумаг для логистики. Зарплатный диапазон составляет 30 000-32 000 гривен, предусмотрены учебные программы и социальный пакет.

В сфере розничной торговли сеть "Фора" открыла набор персонала для работы с покупателями. Функционал включает выкладку товаров, контроль качества продукции, работу с ассортиментом и кассовые операции. Оплата колеблется в пределах 29 500–38 300 гривен, предусмотрен переменный график и официальное трудоустройство.

Логистическое направление представлено вакансией водителя в сервисе «Rozetka». Работник отвечает за доставку заказов, соблюдение маршрутов и правил перевозки грузов. Заработок составляет 38 000–50 000 гривен, дополнительно предусмотрены премиальные выплаты, больничные и отпуска.

