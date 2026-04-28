Робота для пенсіонерів у Києві залишається затребуваною в столиці, де роботодавці продовжують відкривати вакансії з офіційним оформленням і адаптованими умовами праці, повідомляє Politeka.

У Києві ринок зайнятості для людей старшого віку охоплює фінансові, торговельні та логістичні напрями. Така структура дозволяє підбирати підходящі позиції відповідно до досвіду, навичок і фізичних можливостей без жорстких вимог.

У бухгалтерському секторі компанія «АТМА, ТОВ» шукає спеціаліста з первинної документації на складському об’єкті. Обов’язки включають облік накладних, перевірку залишків, внесення інформації до систем та підготовку супровідних паперів для логістики. Зарплатний діапазон становить 30 000–32 000 гривень, передбачені навчальні програми та соціальний пакет.

У сфері роздрібної торгівлі мережа «Фора» відкрила набір персоналу для роботи з покупцями. Функціонал охоплює викладку товарів, контроль якості продукції, роботу з асортиментом і касові операції. Оплата коливається в межах 29 500–38 300 гривень, передбачено змінний графік та офіційне працевлаштування.

Логістичний напрям представлений вакансією водія в сервісі «Rozetka». Працівник відповідає за доставку замовлень, дотримання маршрутів і правил перевезення вантажів. Заробіток сягає 38 000–50 000 гривень, додатково передбачені преміальні виплати, лікарняні та відпустки.

У підсумку робота для пенсіонерів у Києві охоплює кілька ключових галузей, що дає можливість обирати стабільні варіанти зайнятості з різним рівнем навантаження та доходу залежно від професійного досвіду і особистих можливостей.

