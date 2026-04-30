Работа для пенсионеров в Киеве остается одним из самых заметных сегментов столичного рынка труда, сообщает Politeka.

Компании предлагают официальное оформление, гибкий график и условия, адаптированные для людей постарше.

В столице открыты вакансии в финансовой сфере, розничной торговле и логистике. Такой выбор позволяет найти занятия с учетом профессионального опыта, приобретенных умений и желаемого уровня нагрузки.

В частности, компания АТМА, ООО ищет специалиста по первичной документации для складского комплекса. Среди основных задач – ведение накладных, проверка остатков, внесение данных в учетную систему, а также подготовка сопроводительных документов. Заработная плата составляет от 30 до 32 тысяч гривен. Работникам также предлагают обучение и социальные гарантии.

В сфере ритейла новых сотрудников приглашает сеть "Фора". В обязанности входят выкладка продукции, контроль ее качества, работа с ассортиментом и проведение кассовых операций. Уровень оплаты - от 29,5 до 38,3 тысяч гривен. Предусмотрены посменный график и официальное трудоустройство.

Еще одно направление – доставка. Сервис Rozetka предлагает вакансию водителя. Основные задачи – перевозка заказов, соблюдение маршрутов и правил транспортировки. Уровень дохода может достигать 50 тысяч гривен. Дополнительно компания предоставляет премии, оплачиваемые больничные и ежегодный отпуск.

Итак, работа для пенсионеров в Киеве охватывает сразу несколько востребованных сфер. Это позволяет выбрать стабильное место с приемлемой нагрузкой, официальным оформлением и конкурентным уровнем дохода.

