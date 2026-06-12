Подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как шаг для стабилизации маршрутной сети и уменьшения резких ценовых колебаний для пользователей транспорта.

Подорожание проезда в Кировоградской области зафиксировали в Новоукраинке, где исполком согласовал поэтапное обновление тарифов на автобусные перевозки после консультаций с транспортной сферой и жителями, сообщает Politeka.

Решение сформировали после серии обсуждений с участием перевозчиков, депутатского корпуса и жителей общины. В итоге выбрали постепенную модель корректировки стоимости вместо сиюминутного скачка.

Первый этап стартовал 11 мая – тогда поездка по городу стоила 30 гривен. Следующий пересмотр запланирован на 1 июня, когда цена вырастет до 35 гривен. До введения изменений пассажиры платили 25 гривен.

Перевозчики объясняют коррекцию ростом расходов на горючее, ремонтные работы, закупку запчастей и общее содержание транспорта. Дополнительным фактором явилось повышение стоимости обслуживания подвижного состава.

По расчетам участников рынка, экономически обоснованный уровень мог бы достигать 40 гривен, однако власти остановились на компромиссе во избежание чрезмерной нагрузки на пассажиров.

В этом контексте подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как шаг для стабилизации маршрутной сети и уменьшения резких ценовых колебаний для пользователей транспорта.

В ходе общественных консультаций мнения разделились: часть участников выступила против перемен, другие поддержали поэтапный формат как более предсказуемый вариант.

Отдельно подтверждено сохранение льгот для участников боевых действий и семей погибших военных с компенсацией расходов из местного бюджета.

Дальнейшие решения по тарифной политике будут зависеть от стоимости энергоносителей, горюче-смазочных материалов и общей экономической ситуации в регионе.

Источник: persha.kr

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