Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне роста расходов в пищевом секторе и нестабильности ключевых ресурсов, формирующих себестоимость продовольствия, предупреждают эксперты, передает Politeka.

Стоимость мясной продукции, молочных изделий и других базовых товаров в Украине и дальше будет напрямую зависеть от динамики цен на энергоносители и сырьевые компоненты. Любые колебания на этих рынках скоро отражаются в розничной стоимости.

По словам эксперта Дениса Марчука в эфире «Вечер.LIVE», производственный процесс в пищевой отрасли тесно связан с расходами на газ, электроэнергию и зерновые культуры. Именно эти составляющие формируют значительную часть конечной себестоимости.

Специалист подчеркивает, что даже незначительное повышение тарифов на энергоресурсы или удорожание кормовой базы влияет на конечные расценки для потребителей. Наиболее чувствительно к таким изменениям реагируют производители мяса и молочной продукции.

В этом контексте подорожание продуктов в Днепропетровской области рассматривается как результат комплексного влияния энергетических затрат, сырьевых колебаний и общей экономической ситуации в агропромышленном секторе.

В то же время в сегменте яиц наблюдается другая тенденция. В летний период предложение на рынке обычно увеличивается, поскольку частные хозяйства активнее реализуют свою продукцию.

Рост объемов продаж со стороны домохозяйств усиливает конкуренцию между производителями. В результате крупные компании вынуждены корректировать свою ценовую политику и адаптироваться к новым условиям рынка.

Именно сезонный фактор частично сдерживает общее повышение стоимости отдельных категорий товаров, делая их более доступными для покупателей в краткосрочной перспективе.

Однако эксперты подчеркивают, что такая стабилизация временная. Основное давление на рынок сохраняется из-за затрат на энергоресурсы и сырье, которые формируют долгосрочные тенденции.

Участники рынка ожидают, что дальнейшая динамика будет зависеть от тарифной политики, доступности кормовой базы и стабильности аграрного производства в стране.

Источник: expert.in.ua

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