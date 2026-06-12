В Винницкой области часть пенсионеров после оформления основных пенсионных выплат может рассчитывать на дополнительную денежную помощь, сообщает Politeka.net.

В ПФУ подчеркивают, что такая помощь не носит массовый характер и назначается исключительно как адресная выплата для определенных категорий граждан. Право на ее получение имеют только пенсионеры, которые полностью отвечают установленным законодательством требованиям и подпадают под действие действующих норм пенсионной системы.

Согласно данным ПФУ, речь идет об единовременной денежной помощи в размере десяти месячных пенсий для лиц, длительно работавших в социально важных сферах. К таким сферам относятся, в частности, образование, здравоохранение и система социальной защиты населения.

В ведомстве уточняют, что для получения выплаты в Винницком регионе необходимо одновременно выполнить ряд обязательных условий.

В частности, на момент достижения пенсионного возраста гражданин должен находиться в трудовых отношениях с государственным или коммунальным учреждением, занимать должность, включенную в утвержденный перечень, дающий право на пенсию за выслугу лет, а также иметь необходимый страховой стаж – не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Отдельно подчеркивается, что на момент обращения лицо не должно получать других видов пенсионного обеспечения. Только при подтверждении всех указанных требований единовременная денежная помощь в Винницкой области назначается в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений соответствующего закона.

Параллельно в фонде сообщается об обновлении основных экономических показателей, используемых для расчета пенсионных выплат. В частности, средняя заработная плата в Украине выросла до 23218 гривен. Именно этот показатель является базовой расчетной величиной, непосредственно влияющей на размер будущих пенсий.

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