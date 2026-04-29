Прогноз погоды в Харькове на май свидетельствует, что последний месяц весны в городе будет несколько прохладнее климатической нормы.

Прогноз погоды в Харькове на май позволит местным жителям подготовиться к прихотям природы, сообщает Politeka.

По предварительным данным синоптиков из Харьковского регионального центра гидрометеоорологии, погода в мае 2026 года в Харькове и области не принесет резкой жары.

Специалисты отмечают, что средняя лунная температура воздуха будет составлять около +14,4 градуса. Это примерно на 1,5 градуса ниже многолетней нормы для этого периода, традиционно составляет около +15,9 градуса.

Такая разница не критическая, однако может ощущаться как более затяжная весна с медленным переходом к летнему теплу. В то же время прогноз погоды в Харькове на май показывает, что осадки останутся в пределах сезонной нормы.

Синоптики ожидают, что через месяц выпадет около 56 миллиметров дождя. Это отвечает типичным показателям для Харьковщины в этом месяце.

Аномально сухой или чрезмерно дождливой погоды не прогнозируется. Дождливые периоды будут чередоваться с прояснениями, что характерно для весеннего сезона.

Погодные условия в течение месяца будут формироваться неравномерно. В начале мая ожидаются прохладные дни с повышенной влажностью и периодическими осадками.

В середине месяца ситуация должна стабилизироваться, когда будет расти количество дней с прояснениями и более комфортной температурой днем.

В конце мая возможно постепенное повышение температурных показателей, однако, резкой жары синоптики пока не прогнозируют.

Отдельно метеорологи обращают внимание на ближайшие дни перед началом активного майского периода.

В Харькове и области ожидается существенное снижение ночной температуры, что может привести к опасным метеорологическим явлениям.

В городе прогнозируются заморозки в воздухе от 0 до -2 градусов, а по области местами от нуля до трех градусов мороза.

