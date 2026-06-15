Доплаты для пенсионеров в Винницкой области определены бывшим военным, которые после завершения службы не работают и содержат нетрудоспособных родственников, сообщает Politeka.
Речь идет о ежемесячной государственной надбавке, назначаемой при наличии установленных оснований. Механизм охватывает лиц из рядового, сержантского и офицерского состава, однако не касается тех, кто проходил срочную службу.
По информации Пенсионного фонда , выплата составляет ориентировочно 1297 гривен за каждого иждивенца. Ее добавляют к основному обеспечению за выслугу лет или к пенсии, назначенной по инвалидности.
Ключевым требованием остается полное содержание нетрудоспособного члена семьи на средства заявителя. К таким лицам относятся родители пожилого возраста, супруги, люди с инвалидностью, а также другие родственники в пределах предусмотренных правил.
В случаях, когда на обеспечении находится несколько человек, итоговая сумма увеличивается пропорционально их количеству.
Отдельно следует отметить, что доплаты для пенсионеров в Винницкой области не начисляются автоматически. Для получения средств необходимо подать заявление и подтверждающие документы в уполномоченный орган.
В пакет обычно входят удостоверения личности, идентификационный код, справки о родственных связях и подтверждение статуса содержания.
После проверки данных решение принимается индивидуально, а начисление производится вместе с ежемесячной пенсионной выплатой.
Специалисты советуют заранее проверять правильность оформления документов, поскольку это влияет на быстроту рассмотрения обращения.
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