Дефицит продуктов в Харьковской области усугубляется на фоне сложной посевной кампании 2026 года в Купянском районе, где аграрии работают в прифронтовых условиях и на заминированных территориях, сообщает Politeka.

В общинах района - Шевченковской, Великобурлукской и Ольхватской - уже стартовали работы по внесению удобрений, а часть хозяйств перешла в посев. В то же время темпы зависят от ситуации безопасности и доступности полей для техники.

В районной военной администрации отмечают, что при малейшей возможности фермеры сразу выходят в поля. Даже в общинах, которые регулярно подвергаются обстрелам, аграрный процесс не останавливается полностью.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется в Куриловской, Кондрашевской, Дворичанской, Петропавловской и Купянской общинах. Часть из них расположена фактически на линии столкновения, что усложняет любые полевые работы.

В этих районах хозяйства потеряли технику, а часть складов и производственных объектов разрушена. Отдельно фиксируется отсутствие сохраненного элеватора, что затрудняет хранение урожая.

Ситуацию дополнительно усложняет оккупация 60 населенных пунктов, а также отсутствие стабильной связи с частью фермеров, что влияет на координацию работ.

Аграрии принимают решение самостоятельно – сеять или воздержаться от работ. Поэтому прогнозирование объемов обработанных площадей остается сложным.

Все земли района продолжают считаться потенциально опасными из-за минирования и регулярных обстрелов. С 2023 года территории, расположенные ближе чем за 20 километров к линии боевых действий, не включаются в плановое разминирование.

Впрочем, в случае обнаружения боеприпасов или обломков сбитых дронов саперные подразделения выезжают за отдельными обращениями аграриев.

Несмотря на риски, фермеры продолжают работу. Некоторые хозяйства даже раньше выходили на поля вблизи позиций противника, однако сейчас условия стали значительно сложнее из-за потерь и опасности.

В районе функционирует около 60 агропредприятий, большинство из которых небольшие фермерские хозяйства. Часть из них не успела подготовить почву еще осенью, что дополнительно усложнило старт весенней кампании.

Отдельным вызовом стало изменение правил бронирования работников агросектора. Теперь для получения соответствующего статуса необходимо обрабатывать не менее 1000 гектаров, тогда как раньше достаточно было 500. Это привело к нехватке кадров в самый активный период работ.

На этом фоне дефицит продуктов в Харьковской области может сохраняться, поскольку объем производства напрямую зависит от возможностей аграриев в зоне повышенной опасности.

