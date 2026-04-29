Прогноз погоди в Харкові на травень свідчить, що останній місяць весни у місті буде дещо прохолоднішим за кліматичну норму.

Прогноз погоди в Харкові на травень дозволить місцевим жителям підготуватися до примх природи, повідомляє Politeka.

За попередніми даними синоптиків з Харківського регіонального центру з гідрометеоорології, погода у травні 2026 року у Харкові та області не принесе різкої спеки.

Фахівці відзначають, що середня місячна температура повітря становитиме близько +14,4 градуса. Це приблизно на 1,5 градуса нижче багаторічної норми для цього періоду, яка традиційно становить близько +15,9 градуса.

Така різниця не є критичною, однак може відчуватися як більш затяжна весна з повільним переходом до літнього тепла. Водночас, прогноз погоди в Харкові на травень показує, що опади залишаться у межах сезонної норми.

Синоптики очікують, що за місяць випаде близько 56 міліметрів дощу. Це відповідає типовим показникам для Харківщини у цьому місяці.

Тож аномально сухої або надмірно дощової погоди не прогнозується. Дощові періоди будуть чергуватися з проясненнями, що є характерним для весняного сезону.

Погодні умови протягом місяця формуватимуться нерівномірно. На початку травня очікуються більш прохолодні дні з підвищеною вологістю та періодичними опадами.

У середині місяця ситуація має дещо стабілізуватися, коли зростатиме кількість днів із проясненнями та комфортнішою температурою вдень.

Наприкінці травня можливе поступове підвищення температурних показників, однак різкої спеки синоптики поки не прогнозують.

Окремо метеорологи звертають увагу на найближчі дні перед початком активного травневого періоду.

У Харкові та області очікується суттєве зниження нічної температури, що може призвести до небезпечних метеорологічних явищ.

У місті прогнозуються заморозки в повітрі в межах від 0 до -2 градусів, а по області місцями від нуля до трьох градусів морозу.

