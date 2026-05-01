Графики отключения света в Кировоградской области намечены на 2 мая в связи с плановыми работами.

Графики отключения света продлятся из-за плановых ремонтов в Кировоградской области, которые были запланированы в субботу, на 2 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света в Кировоградской области намечены на 2 мая в связи с плановыми и профилактическими работами в электросетях. Масштабные ограничения электроснабжения будут вводиться в четко определенные временные рамки.

02.05.2026 года с 09:00 до 17:00 часов исчезнет электричество в селе Олександривка, однако только на следующих улицах:

Берегова — №2, 5-12, 14-17, 19, 19А, 19Б, 20-22, 24-28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53-54

Хутирська — №1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78

пров. Хутирськый — №1А, 2, 2А, 3, 5, 7-13, 15, 17

Благовисна — №4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-22, 24-25, 27-32, 34-38, 38А, 39-40, 40А, 41-45, 47-51, 51А, 52-63, 65

Володымырська — №15А

Незалежности Украины — №49, 49А

В селе Нова Осота с 09:00 до 17:00 дополнительно будут выключать электричество. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

пров. Луговый — №1-7, 7А, 8-17, 20

Пидлисна — №2-3, 5-15, 18-23, 25, 27-31, 33-34, 36А, 37-43А, 45

пров. Пищаный — №1-7, 9, 13

пров. Садовый — №1-8, 10, 15

пров. Тыхый — №1-4, 8-10, 12-13, 16

Город Новоукраинка также будет обесточен с 09:00 до 17:00. Выключать электричество только по отдельным адресам, а именно: