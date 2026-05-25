В Винницкой области определены размеры денежной помощи ко Дню Независимости, которую сможет получить часть пенсионеров и других льготных категорий, пишет Politeka.net.

Финансовая поддержка включает широкий перечень получателей. Среди них — ветераны войны, лица с инвалидностью в результате боевых действий, бывшие узники концлагерей, а также члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, включая пенсионеров с инвалидностью.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Размеры денежной помощи в Винницкой области на 2026 год

Самая большая сумма — 3100 гривен — предусмотрена для лиц, имеющих особые заслуги перед государством.

Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концлагерей и гетто получат:

I группа - 3100 грн

II группа - 2900 грн

III группа - 2700 грн

По 1000 гривен установлено для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей, в том числе родившихся в местах принудительного содержания.

По 650 гривен насчитают членам семей погибших или умерших ветеранов и защитников Украины, а также вдовам и вдовцам умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны, если они не вступили в новый брак.

Наименьшая выплата – 450 гривен – предусмотрена для участников войны, бывших узников концлагерей, принудительно вывезенных на работы лиц, а также детей партизан и подпольщиков.

Механизм начисления остается неизменным и регулируется постановлением Кабинета Министров №1396 от 27 декабря 2023 года.

Как правило, ветераны-пенсионеры и военнослужащие получают выплаты автоматически через Пенсионный фонд или воинские части. В то же время граждане, не состоящие на службе и не пенсионеры, должны самостоятельно обратиться с заявлением в ПФУ для оформления выплаты.

