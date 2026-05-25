В отдельных населенных пунктах и ​​общинах Кировоградской области будут действовать графики отключения света на 26 мая.

Графики отключения света в Кировоградской области на 26 мая продлятся только по отдельным адресам, где будут проводить плановые работы, пишет Politeka.net.

Такие мероприятия проводятся поэтапно, чтобы минимизировать нагрузку на сети и устранить потенциальные неисправности. Поэтому в отдельных населенных пунктах и ​​общинах в Кировоградской области будут действовать графики отключения света на 26 мая.

Как предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго», с 09:00–17:00 часов в населенном пункте Гутныцька будут выключать электричество. Свет будет отсутствовать по следующим адресам:

Лисова: 1–4, 6–8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39

Партызанив Украины: 5–6, 9, 13

Центральна: 1, 3–14, 19, 22–23, 25–26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

Также электричества не будет с 09:00–19:00 в селе Веселе, однако свет будут выключать только на улицах:

Абрыкосова: 1, 3, 5, 7–14

Затышна: 1А, 2–8, 10–13

Зоряна: 1–11, 13

Л. Украинкы: 8–10, 12–14, 16–19

Мырна: 1–2, 4–5, 7–8, 10–15

Першотравнева: 1–7

Польова: 1, 3–4

Садова: 23–24

Дополнительные графики отключения света вводятся в населенном пункте Олександрия с 09:00-23:00 - свет исчезнет почти на сутки. Однако ограничения коснутся только следующих адресов:

Ивана Багряного: 1, 1А, 3, 3А, 4–5, 5А, 6–7, 7А, 9

Леонида Коваленка: 1–4, 6, 8–11, 13–14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Стороживська: 2–5, 5А, 6, 8, 8А, 9–13, 14А, 14Б, 15–16, 18–23, 25, 27, 29, 29А, 31

26.05.2026 года с 09:00–21:00 часов электричество будет отсутствовать в населенном пункте Войнивка. Ограничения вводят на улицах:

Польова: 4, 35–37, 39–43, 43А, 44А, 44Б, 45, 48–49

Польовый пров.: 1, 3, 3А

Софиивська: 1–3, 5

Центральна: 3, 5, 5А, 5Б, 6, 7А, 8–12, 15, 17–18, 18А, 19, 19А, 19Б, 20, 21Б, 21В, 22, 24, 26, 31–34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85.

