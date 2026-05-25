Подорожание проезда в Днепропетровской области коснется, прежде всего, пассажиров городского электротранспорта.

Подорожание проезда в Днепропетровской области готовится в Каменском, где исполнительный комитет горсовета планирует пересмотреть тарифы на электротранспорт, сообщает Politeka.

Инициаторы изменений объясняют решение о необходимости поддержания стабильной работы коммунального предприятия «Транспорт» и обеспечения безопасности пассажиров.

В городской администрации отмечают, что главными причинами пересмотра стали более дорогая электроэнергия, увеличение затрат на запасные части, материалы и повышение минимальной заработной платы.

Согласно проекту решения, стоимость одной поездки в трамваях может возрасти с 8 до 10 гривен. Вопрос планируется рассмотреть на заседании исполкома уже в мае.

При поддержке документа новые расценки начнут действовать с 1 июня 2026 года. Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области коснется прежде всего пассажиров городского электротранспорта Каменского.

Ранее местные власти уже пересматривали тарифы на частных автобусных маршрутах. Теперь аналогичные изменения готовятся и для коммунального сектора перевозок.

Специалисты транспортной отрасли отмечают, что финансовая нагрузка на перевозчиков продолжает расти из-за экономической ситуации и увеличения стоимости ресурсов.

Подорожание проезда также коснулось и самого областного центра.

Повышенные расценки начали действовать по всем автобусам городских направлений. Для пассажиров это означает дополнительные три гривны для каждой поездки, независимо от длины маршрута.

Основным фактором пересмотра тарифов стало подорожание горючего. По данным участников рынка, в апреле 2026 года расходы на топливные ресурсы выросли более чем наполовину, что оказало существенное влияние на экономику перевозок.

Источник: D1

