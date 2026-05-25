Доплаты в Харьковской области начисляются неработающим военным пенсионерам, обеспечивающим нетрудоспособных родственников, сообщает Politeka.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области назначаются представителям от рядового в офицерский состав, за исключением военнослужащих срочной службы.

Средства выплачиваются как приложение к пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Об этом напомнили на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Главное условие начисления средств в том, что гражданин должен быть основным или единственным источником финансовой поддержки для своих родных.

Речь идет о содержании пожилых родителей, людей с инвалидностью, нетрудоспособного мужа или жены, а также других родственников, определенных действующим законодательством.

Размер этой надбавки рассчитывают в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 г. этот государственный показатель зафиксирован на уровне 2595 гривен.

Сама выплата составляет 50% от указанной суммы. Сейчас бывшие военнослужащие могут дополнительно получать примерно 1297 гривен ежемесячно за каждого человека.

Несмотря на то, что доплаты пенсионерам в Харьковской области гарантированы профильным законом, представители Пенсионного фонда Украины не начисляют их автоматически.

Для оформления выплаты гражданину необходимо самостоятельно подать письменное заявление и подтвердить свое право на денежные средства.

В Пенсионный фонд Украины нужно предоставить личный паспорт, идентификационный код, а также официальные документы о родственных связях, среди которых свидетельство о рождении, браке или решении суда.

Также понадобятся документы о содержании нетрудоспособного члена семьи, справки о совместном проживании и бумаги, которые свидетельствуют, что заявитель сейчас не работает и не проходит службу.

