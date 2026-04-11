Новый график движения транспорта в Кировоградской области предусматривает регулярные специальные рейсы в дачные массивы в период с 15 апреля по 27 сентября, сообщает Politeka.
Об этом сообщили в городском совете со ссылкой на управление транспорта и связи Кропивницкого городского совета.
В ведомстве уточнили, что новый график движения транспорта в Кировоградской области рассчитан на перевозку всех льготных категорий населения в соответствии с действующим законодательством на 2026 год.
Новый график движения транспорта в Кировоградской области выглядит следующим образом:
Остановка «ул. Независимости» – СТ «Ятрань» по субботам
- из Кропивницкого 6:30; 16:30
- на Кропивницкий 6:45; 16:45
Остановка «ул. Независимости» – СТ «Медик» по средам
- с Кропивницкого 7 часов; 17:30
- на Кропивницкий 7:30; 17:45
Остановка «ул. Независимости» – СТ «ДСК» по воскресеньям
- с Кропивницкого 7 часов; 17:30
- на Кропивницкий 7:30; 18:00
Остановка «ул. Независимости» – СТ «Геолог», СТ «Гидросила» по субботам
- из Кропивницкого 8:15; 17:40
- на Кропивницкий 8:45; 18:10
Площадь Богдана Хмельницкого – остановка «ул. Независимости» – СТ «Строитель» по субботам
- с Кропивницкого 7 часов; 17:00
- на Кропивницкий 7:30; 17:30
Остановка «Автостанция №1» – СТ «Труд» по субботам
- из Кропивницкого 8:10; 18:00
- на Кропивницкий 8:30; 18:30
Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Колос» по воскресеньям
- с Кропивницкого 7 часов; 18:30
- на Кропивницкий 7:30; 19:00
Остановка "ДЮСШ" - СК "Дубок" по субботам
- с Кропивницкого 7 часов; 16:30
- на Кропивницкий 7:30; 17:00
Остановка «Швейная фабрика «Зорянка» – СК «Искра» по средам
- с Кропивницкого 7 часов; 16:30
- на Кропивницкий 7:30;17:00
площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Дружба» по воскресеньям
- с Кропивницкого 8 часов; 17:30
- на Кропивницкий 8:30;18:00
площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Геолог», СТ «Гидросила» по субботам
- с Кропивницкого 7 часов; 16:30
- на Кропивницкий 7:45; 17:15
Площадь Богдана Хмельницкого – СК «Гаевский» по воскресеньям
- из Кропивницкого 7:45; 17:00
- на Кропивницкий 8:15; 17:30
Поселок Горный – СТ «Геолог», СТ «Гидросила» по воскресеньям
- с Кропивницкого 8.30; 16:00
- на Кропивницкий 9:10; 16:30
Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Коммунальщик» по воскресеньям
- с Кропивницкого 8 часов; 17:30
- на Кропивницкий 8:30;18:00
Остановка «ул. Независимости» – СТ «Радист» по субботам
- из Кропивницкого 8:15; 18:00
- на Кропивницкий 8:40; 18:30
Остановка «ул. Независимости» – СТ «Спутник» по средам
- с Кропивницкого 8 часов; 18:10
- на Кропивницкий 8:30; 18:30
Остановка «Автостанция №2» – СТ «Глобус» по субботам
- из Кропивницкого 8:15; 17:15
- на Кропивницкий 8:45; 18:00
Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Авиатор» по средам
- с Кропивницкого 7 часов; 16:30
- на Кропивницкий 7:30; 17:00
Остановка «Автостанция №2» – Кировоградское ТГ «Элита» по субботам
- с Кропивницкого 7 часов; 16:15
- на Кропивницкий 7:45; 17:00
Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Горняк» по субботам
- с Кропивницкого 8 часов; 17:30
- на Кропивницкого 8:30; 18:00
Остановка «Август» – СТ «Новопавловские сады» по субботам
- из Кропивницкого 7:15; 17:05
- на Кропивницкий 7:45; 17:30
Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Мечта 2024» по субботам
- с Кропивницкого 8 часов; 18:20
- на Кропивницкий 8:40; 19:00
Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Аграрник» по средам
- с Кропивницкого 8 часов; 18:30
- на Кропивницкий 8:30;19:00
Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Радуга» по воскресеньям
- с Кропивницкого 7 часов; 16:15
- на Кропивницкий 7:45; 17:00
Остановка «Автостанция №2» – СТ «Зенит», СТ «Заря» по субботам
- с Кропивницкого 7 часов; 18:15
- на Кропивницкий 7:45; 19:00
Площадь Богдана Хмельницкого – СК «Кооператор» по воскресеньям
- из Кропивницкого 7:15; 17:00
- на Кропивницкий 7:45; 17:30
