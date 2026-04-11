Новый график движения транспорта в Кировоградской области был утвержден для обеспечения перевозок в садово-огородные общества.

Новый график движения транспорта в Кировоградской области предусматривает регулярные специальные рейсы в дачные массивы в период с 15 апреля по 27 сентября, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в городском совете со ссылкой на управление транспорта и связи Кропивницкого городского совета.

В ведомстве уточнили, что новый график движения транспорта в Кировоградской области рассчитан на перевозку всех льготных категорий населения в соответствии с действующим законодательством на 2026 год.

Новый график движения транспорта в Кировоградской области выглядит следующим образом:

Остановка «ул. Независимости» – СТ «Ятрань» по субботам

из Кропивницкого 6:30; 16:30

на Кропивницкий 6:45; 16:45

Остановка «ул. Независимости» – СТ «Медик» по средам

с Кропивницкого 7 часов; 17:30

на Кропивницкий 7:30; 17:45

Остановка «ул. Независимости» – СТ «ДСК» по воскресеньям

с Кропивницкого 7 часов; 17:30

на Кропивницкий 7:30; 18:00

Остановка «ул. Независимости» – СТ «Геолог», СТ «Гидросила» по субботам

из Кропивницкого 8:15; 17:40

на Кропивницкий 8:45; 18:10

Площадь Богдана Хмельницкого – остановка «ул. Независимости» – СТ «Строитель» по субботам

с Кропивницкого 7 часов; 17:00

на Кропивницкий 7:30; 17:30

Остановка «Автостанция №1» – СТ «Труд» по субботам

из Кропивницкого 8:10; 18:00

на Кропивницкий 8:30; 18:30

Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Колос» по воскресеньям

с Кропивницкого 7 часов; 18:30

на Кропивницкий 7:30; 19:00

Остановка "ДЮСШ" - СК "Дубок" по субботам

с Кропивницкого 7 часов; 16:30

на Кропивницкий 7:30; 17:00

Остановка «Швейная фабрика «Зорянка» – СК «Искра» по средам

с Кропивницкого 7 часов; 16:30

на Кропивницкий 7:30;17:00

площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Дружба» по воскресеньям

с Кропивницкого 8 часов; 17:30

на Кропивницкий 8:30;18:00

площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Геолог», СТ «Гидросила» по субботам

с Кропивницкого 7 часов; 16:30

на Кропивницкий 7:45; 17:15

Площадь Богдана Хмельницкого – СК «Гаевский» по воскресеньям

из Кропивницкого 7:45; 17:00

на Кропивницкий 8:15; 17:30

Поселок Горный – СТ «Геолог», СТ «Гидросила» по воскресеньям

с Кропивницкого 8.30; 16:00

на Кропивницкий 9:10; 16:30

Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Коммунальщик» по воскресеньям

с Кропивницкого 8 часов; 17:30

на Кропивницкий 8:30;18:00

Остановка «ул. Независимости» – СТ «Радист» по субботам

из Кропивницкого 8:15; 18:00

на Кропивницкий 8:40; 18:30

Остановка «ул. Независимости» – СТ «Спутник» по средам

с Кропивницкого 8 часов; 18:10

на Кропивницкий 8:30; 18:30

Остановка «Автостанция №2» – СТ «Глобус» по субботам

из Кропивницкого 8:15; 17:15

на Кропивницкий 8:45; 18:00

Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Авиатор» по средам

с Кропивницкого 7 часов; 16:30

на Кропивницкий 7:30; 17:00

Остановка «Автостанция №2» – Кировоградское ТГ «Элита» по субботам

с Кропивницкого 7 часов; 16:15

на Кропивницкий 7:45; 17:00

Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Горняк» по субботам

с Кропивницкого 8 часов; 17:30

на Кропивницкого 8:30; 18:00

Остановка «Август» – СТ «Новопавловские сады» по субботам

из Кропивницкого 7:15; 17:05

на Кропивницкий 7:45; 17:30

Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Мечта 2024» по субботам

с Кропивницкого 8 часов; 18:20

на Кропивницкий 8:40; 19:00

Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Аграрник» по средам

с Кропивницкого 8 часов; 18:30

на Кропивницкий 8:30;19:00

Площадь Богдана Хмельницкого – СТ «Радуга» по воскресеньям

с Кропивницкого 7 часов; 16:15

на Кропивницкий 7:45; 17:00

Остановка «Автостанция №2» – СТ «Зенит», СТ «Заря» по субботам

с Кропивницкого 7 часов; 18:15

на Кропивницкий 7:45; 19:00

Площадь Богдана Хмельницкого – СК «Кооператор» по воскресеньям

из Кропивницкого 7:15; 17:00

на Кропивницкий 7:45; 17:30

Последние новости Украины:

