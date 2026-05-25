Подорожание проезда во Львове связано с стремительным ростом расходов перевозчиков.

Подорожание проезда во Львове официально стартовало с 16 мая после утверждения новых тарифов для всего общественного транспорта, сообщает Politeka.

Самую высокую сумму установили для оплаты наличными — одна поездка обойдется в 30 гривен. Для пассажиров, пользующихся электронными сервисами, цены будут ниже.

При расчете через приложение или карточку «ЛеоКарт» стоимость составит 23 гривны. Если оплачивать банковскую карту или телефон с NFC, сумма вырастет до 26 гривен.

Такую информацию сообщили в Львовском городском совете.

Отдельно поменяли расценки для студентов. Владельцы студенческой "ЛеоКарт" будут платить 11,5 гривны вместо предыдущих 8,5.

В городе также просмотрели цены на абонементы. Студенческий проездной на все виды транспорта теперь стоит 575 гривен, тогда как раньше его продавали за 450. Общий абонемент подорожал с 900 до 1150 гривен.

Изменения коснулись и штрафов. За безбилетную поездку теперь придется оплатить 520 гривен вместо 400.

Новые тарифы будут действовать и для перевозки багажа. При безналичной оплате сумма будет составлять 23 гривны, а при наличном расчете — 30.

В мэрии объясняют, что удорожание проезда во Львове связано с стремительным ростом расходов перевозчиков. По данным городского совета, при предварительном пересмотре тарифов дизельное топливо стоило примерно 48 гривен за литр, а сейчас цена превышает 90 гривен.

Чиновники также уточнили, что билеты, приобретенные до обновления тарифов, останутся в силе и после введения новых расценок.

Городские перевозчики отмечают, что ситуация с тарифами будет зависеть от стоимости горючего, расходов на обслуживание транспорта и общей экономической ситуации в стране.

