Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется в мае 2026 в разных товарных группах, сообщает Politeka.

Как информирует Минфин , это затронуло продукты: от мяса до хлеба и молочно-жировых изделий.

В сегменте свинины грудинка стоит в среднем 211,53 грн. за килограмм. В сетях наблюдается разбег: от 199 грн у Novus до 229 грн в Megamarket, тогда как Metro удерживает уровень 213,20 грн. По сравнению с апрелем, когда средний показатель составлял 206,08 грн, зафиксирован подтверждаемый постепенный рост и ежедневными колебаниями.

Хлеб пшеничный «Царь Хлеб» нарезка (600 г) стоит 55,12 грн. В предыдущем месяце средний уровень составил 50,71 грн, что свидетельствует о повышении стоимости базового продукта. В сети Metro цена сохраняется на одном уровне без дополнительных изменений в майском периоде.

В категории молочных жиров маргарин «Олком Сливочный» 72,5% (200 г) держится на отметке 44,20 грн. в среднем. В магазинах значение варьируется от 42,90 до 45,49 грн. По сравнению с апрельским уровнем 39,83 грн., продукт прибавил в стоимости, отражающей общую тенденцию удорожания жировой группы.

Более заметные изменения наблюдаются в мясном сегменте в целом. Средние показатели свинины демонстрируют прирост в 11,86 грн. в месяц, что связывают с ростом затрат на корма и логистику.

Хлебобулочная продукция также демонстрирует плавный рост. Пшеничный батон в среднем прибавил более 3 грн, достигнув 55,12 грн за единицу, что отражает коррекцию цен на зерно и энергоресурсы.

В результате подорожание продуктов в Полтавской области происходит неравномерно: самые большие изменения зафиксированы в мясе, тогда как хлеб и жиры демонстрируют постепенное, но стабильное повышение стоимости.

Источник: Минфин

