Жителям области внимательно следить за обновленными графиками отключения света в Черниговской области на 26 мая и заранее учитывать возможные перебои электроснабжения при планировании ежедневных дел, поэтому держите павербанки наготове и зарядите устройства перед ограничением.

Информацию об ограничениях предоставили в «Черниговоблэнерго». С 08:00–19:00 часов в городе Мена не будет электричества, но только по отдельным адресам:

Воли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а

Героив Украины 107, 114, 118, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136а, 136б, 136в, 136г, 137, 138, 139, 140, 142, 142а, 143, 144, 145, 146, 200, 202, 206, 208

Гурынивська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44

Зарична 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 64, 70, 70а

Лисова 3, 5, 7, 9, 11, 13

Терентия Кореня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а.

В городе Остер не будет электричества из-за ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. Электричество исчезнет с 09:00–18:00 на таких улицах:

Б. Хмельныцького

Квитнева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 27А, 31

Незалежности 31

Свободы 2, 2А

Соломии Крушельныцькои 1А, 2, 3, 12, 12Б

Татаривська 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11

пров. Мономаха 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Также из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет света в селе Кошаны. Обесточение продлится с 09:00–18:30 часов по адресам:

Леси Украинки 33, 35, 37, 41, 45, 47

26.05.2026 года с 09:00–21:00 часов не будет электричества в городе Остер. Свет будут выключать из-за плановых работ в электросетях. Обесточат такие улицы:

Б. Хмельныцького 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 48А

Олега Васюка 5, 6, 28

Шевченка 45, 45А, 64, 66, 68.

